Москва, 29 февраля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Великобритания помогает Украине, в том числе людьми и предоставлением разведанных, а потому фактически напрямую вовлечена в украинский конфликт. Об этом 29 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

EPA/ТАСС

«В целом ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки (Украине). И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — заявил он в интервью RTVI.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 февраля британское издание The Times написало, что глава штаба обороны армии Великобритании Тони Радакин активно помогал Киеву в разработке атак на Черноморский флот России в Крыму. По информации издания, он также сыграл большую роль в координации поддержки Украины со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО.

Британские власти 24 февраля объявили, что в 2025 году выделят Украине пакет помощи в размере 245 млн фунтов (порядка 311 млн долларов). Отмечалось, что эти средства предназначаются для приобретения боеприпасов и организации цепочек их поставок.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон 4 февраля призвал страны Запада отказаться от пессимистичных прогнозов и высказываний по поводу ситуации в украинском конфликте. По его словам, совокупная западная экономика в 25 раз больше российской, а потому, как считает Кэмерон, имеет больше преимуществ.

Официальный представитель премьер-министра Британии Риши Сунак 27 февраля заявил, что Лондон не собирается отправлять войска на Украину. По его словам, только небольшое количество британских военных сейчас помогает ВСУ.