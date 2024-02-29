Лондон, 29 февраля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Начальник штаба обороны Вооружённых сил Великобритании адмирал Тони Радакин активно помогал киевским властям в разработке атак на российский Черноморский флот в Крыму, а также сыграл большую роль в координации поддержки Украины со стороны других высокопоставленных руководителей Североатлантического альянса. Об этом сообщает британское издание The Times.

Tejas Sandhu/Global Look Press Тони Радакин

В материале говорится, что в 2023 году Тони Радакин активно вёл «челночную дипломатию», содействуя связям между Вашингтоном и Киевом. Издание уточняет, это происходило на фоне опасений Белого дома из-за того, что США слишком тесно вовлечены в украинский конфликт.

Британский адмирал лично встречался с военным руководством Украины и Соединённых Штатов, помогал налаживать контакты между ними и обосновывать необходимость более широких экономических и дипломатических усилий по поддержке Украины, утверждается в статье.

СМИ сообщает, что за такие заслуги по просьбе премьер-министра страны Риши Сунака Радакин останется на своём посту до осени 2025 года. Хотя по правилам он должен покинуть должность начальника штаба Вооружённых сил Великобритании по истечении трёх лет полномочий.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов, действующего в водах Чёрного моря. Он отметил, что впервые в мире на Чёрном море начал действовать флот морских БПЛА, украинский флот.

В августе украинские Военно-морские силы заявили о создании подразделения морских беспилотников. Зеленский тогда вручил флаг новому подразделению.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 ноября рассказал, что Вооружённые силы России уничтожили места хранения безэкипажных катеров, авиационных боеприпасов ВСУ в рамках спецоперации.

Кроме того, Минобороны регулярно сообщает об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ, которыми Киев пытается вести террористические атаки по российским объектам, включая Крымский мост и корабли Черноморского флота.