Москва, 3 марта, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Турция за счёт закупок российского сырья нарастила объёмы поставок туалетной бумаги в ЕС. Это произошло на фоне европейского эмбарго на импорт из России, сообщает 3 марта «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики.

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Запрет на поставки туалетной бумаги из России предусмотрен в восьмом пакете санкций ЕС, который вступил в силу в 2022 году. До этого Россия занимала пятое место в списке крупнейших поставщиков, по итогам 2021 года отгрузив в европейские страны 36 тыс. тонн. Турция занимала вторую строчку с показателем 74 тыс. тонн.

По итогам 2023 года Турция нарастила поставки туалетной бумаги в ЕС примерно на треть — до 102,2 тыс. тонн, но осталась на втором месте. При этом страна стала закупать у России значительно больше сырья. Если в 2021 году российской целлюлозы и картона было закуплено на $14 млн, то в 2023 году — уже на $30,5 млн.

Первое место по экспорту туалетной бумаги в ЕС принадлежит Великобритании (108,7 тыс. тонн, +11% к 2021 году), третье — Китаю (56 тыс. тонн, +20%). Далее идут Индонезия (44 тыс. тонн, -30%) и Босния (28,4 тыс. тонн, +21,6%). Всего по итогам прошлого года страны ЕС закупили 438 тыс. тонн этой продукции.

Как сообщало ИА Регнум, под эмбарго со стороны ЕС также попала российская писчая бумага и целлюлоза. До введения ограничений Россия находилась на четвёртом месте по объему поставок, в 2021 году отгрузив эти товары в объёме 309 тыс. тонн.