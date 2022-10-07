Москва, 7 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Восьмой пакет антироссийских санкций от Евросоюза оказался весьма разнообразным, начиная с потолка цен на российскую нефть, заканчивая запретом импорта металлургических слябов, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Однако Евросоюз проявил изобретательность в отношении некоторых ограничений, которые отличаются размытостью сроков и формулировок с возможностью дальнейших послаблений.

Это и понятно, предусмотреть исключения и отсрочки в отраслях, которые наиболее необходимы и значимы для самой экономики Евросоюза.

Так, например, под запрет попал импорт российских металлургических слябов, но с оговоркой, что полный запрет наступит с 30 сентября 2024 года, а до этого срока можно продолжать закупать в ограниченных объемах не больше 3,7 млн тонн в год, что является уровнем 2021 года и вполне комфортен для обеспечения европейских металлургов.

Тоже самое и с потолком цен на российскую нефть, перевозимую морем. Решение об его утверждении, как и сам потолок стоимости, пока неизвестны и остается только гадать — когда.

Более того, имеется формулировка о том, что от санкций могут быть освобождены проекты, которые имеют большое значение в обеспечении энергетической безопасности стран. То есть фактически почти любое производство и проекты можно подвести под это утверждение.

Также в восьмом пакете санкций запрещено российским физическим и юридическим лицам оказывать услуги по консалтингу в сфере IT.

Но лицензионное гарантийное обслуживание программного обеспечения, как и техническая поддержка, вряд ли будет расцениваться как IT-консалтинг. Так что в этом плане российские компании смогут продолжить работу.

Также продолжают действовать послабления для сельского хозяйства и для производителей удобрений, которые жизненно необходимы для компаний Евросоюза.

Отметим, что в новый пакет не попали ни запрет на импорт российских алмазов, ни конфискация замороженных российских активов на 330 млрд евро в ЕС.

Поэтому восьмой пакет выглядит половинчатым — вроде как бы и санкции надо продолжать вводить, но уже и своих проблем хватает. Поэтом Европа оставила для себя возможность самой решить, где поставить запятую: санкции вводить нельзя помиловать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против Российской Федерации.

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