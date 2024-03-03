Лондон, 3 марта, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Отец нидерландского автогонщика, трёхкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен призвал руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера уйти в отставку из-за скандала с домогательствами. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Panoramic/Global Look Press Кристиан Хорнер

«В команде существует напряжение, пока он остаётся на своём посту. Команда находится под угрозой распада. Так продолжаться не может, ситуация взрывоопасная. Он изображает жертву, хотя сам является причиной возникших проблем», — сказал Ферстаппен-старший.

«Ред Булл» 28 февраля вынес официальное решение по Хорнера. Он был оправдан по итогам внутреннего расследования. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя команды.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля Хорнерадопросили по делу о неподобающем поведении в отношении одной из сотрудниц. Слушание в Лондоне длилось более восьми часов. В ходе слушания функционер заявлял, что полностью не признаёт вину и хочет очистить своё имя. По итогам стало известно, что расследование по этому делу продолжат.