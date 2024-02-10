Лондон, 10 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера допросили по делу о неподобающем поведении в отношении одной из сотрудниц. Слушание в Лондоне длилось более восьми часов. Об этом сообщил телеканал Sky Sports.

EPA/ТАСС Руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер

В ходе слушания функционер заявлял, что полностью не признаёт вину и хочет очистить своё имя. По итогам стало известно, что расследование по делу Хорнера продолжат.

Руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера обвинили в неподобающем поведении. При этом речь о жалобе со стороны одного из сотрудников команды. Хорнеру ставят в упрёк контролирующее поведение и агрессивные текстовые сообщения.

По данным телеканала, Хорнер должен лишиться своей должности в австрийской команде после завершения расследования.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля апелляционный суд в Амстердаме обязал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату.Размер компенсации пока неизвестен, сумму определят позже. Двоюродный брат футболиста и его адвокат заявляли, что хотят потребовать «много сотен тысяч долларов».

По оценкам юристов Промеса, в реальности сумма будет в разы меньше.

За потасовку с братом Промеса также привлекли к уголовной ответственности.

Суд приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения. Футболист также обжаловал этот приговор. Первоначально его пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, но затем обвинение смягчили до нападения при отягчающих обстоятельствах.

Также Промес является фигурантом уголовного дела о крупномасштабном ввозе наркотиков. По версии стороны обвинения, футболист действовал в составе преступной группы и, вероятно, был в числе её организаторов.

Приговор по этому делу могут огласить 14 февраля. В ходе слушаний прокуратура Нидерландов запросила по этому делу для Промеса наказание в виде тюремного заключения сроком 9 лет. Представители футболиста заявили о его невиновности.