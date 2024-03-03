Источник: в Ингушетии идёт зачистка квартиры, в которой скрывались боевики
«РИА Новости»: в Карабулаке идёт зачистка квартиры, в которой скрывались боевики
Карабулак, Ингушетия, 3 марта, 2024, 11:03 — ИА Регнум. В городе Карабулак в Ингушетии сотрудники правоохранительных органов проводят зачистку квартиры, в которой скрывались блокированные боевики, стрельбы нет. Об этом 3 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сейчас стрельбы нет, проводится зачистка квартиры, по итогам которой можно будет говорить о количестве ликвидированных боевиков», — приводит агентство слова источника.
Как сообщало ИА Регнум, в одном из жилых домов Карабулака силовики обнаружили и спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, которые намеревались совершить террористические акты.
По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики при попытке их задержания открыли огонь по силовикам. Правоохранители были вынуждены вступить в боестолкновения с террористами. Жителей домов, прилегающих к району, где засели террористы, эвакуировали.
Позднее стало известно, что боевики пытались сбежать через окно. Простыни, по которым они спускались, свисали с окна дома на четвёртом этаже. Попытка скрыться от сотрудников спецслужб закончилась провалом.