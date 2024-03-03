Карабулак, Ингушетия, 3 марта, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Боевики в ингушском Карабулаке, которых спецназ ФСБ заблокировал в жилом доме, пытались сбежать через окно, связав простыни. Подробности операции захвата после попытки побега террористов рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окно

По словам Магомедова простыни, по которым спускались боевики, свисали с окна дома на четвёртом этаже.

«Попытка скрыться от сотрудников спецслужб закончилась провалом, операция по захвату террористов продолжается», — добавил корреспондент.

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Как сообщало ИА Регнум, в одном из жилых домов Карабулака силовики обнаружили и спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, которые намеревались совершить террористические акты.

По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики при попытке их задержания открыли огонь по силовикам. Правоохранители были вынуждены вступить в боестолкновения с террористами.

Жителей домов, прилегающих к району, где засели террористы, эвакуировали. Ситуацию контролирует штаб НАК.

Контртеррористическая операция в ингушском городе Карабулак, где силовики ведут боестолкновение с блокированными в многоквартирном доме боевиками, продолжается.

В ноябре 2023 года управление ФСБ России по региону проинформировало, что в Ингушетии был ликвидирован пособник боевиков. В городе Сунже силовики пытались задержать пособника разыскиваемых членов бандгруппы. Он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего был ликвидирован.