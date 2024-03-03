В Карабулаке Ингушетии террористы пытались сбежать по связанным простыням
Заблокированные в Карабулаке террористы пытались сбежать по связанным простыням
Карабулак, Ингушетия, 3 марта, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Боевики в ингушском Карабулаке, которых спецназ ФСБ заблокировал в жилом доме, пытались сбежать через окно, связав простыни. Подробности операции захвата после попытки побега террористов рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.
По словам Магомедова простыни, по которым спускались боевики, свисали с окна дома на четвёртом этаже.
«Попытка скрыться от сотрудников спецслужб закончилась провалом, операция по захвату террористов продолжается», — добавил корреспондент.
Как сообщало ИА Регнум, в одном из жилых домов Карабулака силовики обнаружили и спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, которые намеревались совершить террористические акты.
По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики при попытке их задержания открыли огонь по силовикам. Правоохранители были вынуждены вступить в боестолкновения с террористами.
Жителей домов, прилегающих к району, где засели террористы, эвакуировали. Ситуацию контролирует штаб НАК.
Контртеррористическая операция в ингушском городе Карабулак, где силовики ведут боестолкновение с блокированными в многоквартирном доме боевиками, продолжается.
В ноябре 2023 года управление ФСБ России по региону проинформировало, что в Ингушетии был ликвидирован пособник боевиков. В городе Сунже силовики пытались задержать пособника разыскиваемых членов бандгруппы. Он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего был ликвидирован.