Карабулак, Ингушетия, 2 марта, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Контртеррористическая операция проводится в городе Карабулак Ингушетии. В одном из жилых домов силовики обнаружили и спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, которые намеривались совершить террористические акты. Подробности сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

РИА Новости

Для обеспечения безопасности населения в районе, где блокированы террористы, введён правовой режим контртеррористической операции (КТО).

По информации НАК, боевики при попытке их задержания открыли огонь по силовикам.

«Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов были вынуждены вступить в боестолкновение с преступниками», — пояснили в антитеррористическом комитете.

Жителей домов, прилегающих к району, где засели террористы, эвакуировали. Ситуацию контролирует штаб НАК.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года управление ФСБ России по региону проинформировало, что в Ингушетии был ликвидирован пособник боевиков. В городе Сунже силовики пытались задержать пособника разыскиваемых членов бандгруппы. Он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего был ликвидирован.

В Ставропольском крае в феврале 2023 года были уничтожены четыре боевика, готовившие теракт на железной дороге. Их ликвидировали в рамках контртеррористической операции, проводившейся в Советском городском округе. Боевики были связаны с украинскими радикалами.