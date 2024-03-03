Москва, 3 марта, 2024, 10:37 — ИА Регнум. России и Эфиопии следует начать переговоры об использовании национальных валют в расчётах при взаимной торговле. Об этом заявил посол африканской страны в РФ Чам Угала Урят.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Чам Угала Урят

«Я не вижу проблемы в использовании национальных валют в торговле между Россией и Эфиопией. Я надеюсь, что в будущем это станет предметом переговоров наших стран. Я вижу в этом только преимущества. Если Эфиопия хочет что-то купить у России, мы спокойно можем использовать эфиопский быр», — рассказал он «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что на данный момент расчёты в нацвалютах между двумя странами — большая проблема. Также он указал, что РФ уже ведёт их с такими государствами, как Китай, Индия и Саудовская Аравия.

Он добавил, что использование национальных валют — хороший формат сотрудничества, и теперь, когда Эфиопия стала частью БРИКС, это будет одним из вопросов, который она намерена обсуждать с РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в январе заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам, шерпа республики в БРИКС Мехди Сафари заявил, что Тегеран рассчитывает на активизацию платежей в рамках содружества стран БРИКС в национальных валютах в 2024 году во время председательства России в объединении.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что РФ продолжит работу по переходу на национальные валюты в расчётах со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и постарается сделать этот процесс более активным.