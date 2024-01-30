Москва, 30 января, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Тегеран рассчитывает на активизацию платежей в рамках содружества стран БРИКС в национальных валютах в 2024 году во время председательства России в объединении. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Ирана по экономическим вопросам, шерпа республики в БРИКС Мехди Сафари во время встречи шерп и су-шерп группы в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается 2024 года, надеемся, что экономико-финансовое направление сотрудничества, в частности вопросы банковской сферы, платёжных инструментов, отмены межнациональной валюты и использование национальных валют будут разрешены», — сказал Сафари.

Иранский дипломат отметил, что Тегеран планирует активно участвовать в программе мероприятий БРИКС в 2024 году. Он заявил о готовности работать над всеми необходимыми решениями и документами для XVI саммита БРИКС в Казани в октябре.

Как сообщало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года председательствует в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. — Прим. ред.). Кроме того, в этом году к содружеству присоединились пять новых государств — Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Иран и Эфиопия. Таким образом число участников БРИКС выросло до десяти.

Президент России Владимир Путин призвал входящие в состав БРИКС новые государства расширять расчёты в национальных валютах. Глава государства пояснил, что Россия будет содействовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнёрства объединения до 2025 года и выработке БРИКС новых долгосрочных ориентиров. В их числе — повышение роли стран содружества в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования национальных валют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных и антимонопольных органов.

8 августа 2023 года президент подписал указ о специальном порядке проведения расчётов по внешнеторговым контрактам на поставку сельхозпродукции. В документе предусмотрен механизм экспортной торговли российской сельхозпродукцией за рубли через специальные счета.