Нью-Джерси, США, 26 февраля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Гол и три результативные передачи 30-летнего российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова принеси команде разгромную победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая 25 февраля в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр», завершилась со счетом 1:4, сообщили на официальном сайте турнира.

Resolute Никита Кучеров

Заброшенными шайбами в составе гостей, помимо Никиты Кучерова, отличились Виктор Хедман (22’), Брейден Пойнт (25’) и Брэндон Хагель (50’). Во всех трёх случаях им ассистировал российский хоккеист. Автором единственного гола хозяев стал канадский нападающий Тайлер Тоффоли.

По итогам 60 сыгранных матчей «Тампа-Бэй Лайтнинг», одержав 32 победы и набрав 69 очков, поднялась на шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси Девилз» с 62 очками остался на девятом месте.

Как передавало ИА Регнум, в середине февраля Никита Кучеров, отметившись результативным действием в матче против «Бостон Брюинз», стал первым среди всех игроков Национальной хоккейной лиги сезона 2023/24, кому удалось набрать 90 (34+56) очков. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, комментируя достижение Кучерова, предположил, что хоккеист способен выиграть гонку бомбардиров текущего сезона НХЛ. По словам Овечкина, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» проводит феноменальный сезон.