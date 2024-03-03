Санкт-Петербург, 3 марта, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Санкт-петербургскому «Зениту» для победы над «Спартаком» не хватило остроты в атаке. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Сергей Семак

«Нам для победы не хватило остроты в атаке. А те моменты, которые были, — мы не смогли их использовать», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Он отметил, что игра был тяжёлая, обе команды играли до ошибки. В первом тайме, по его словам, «Зенит» выглядел интереснее.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошёл в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 0:0. Во время игры главный арбитр Сергей Карасёв показал Семаку жёлтую карточку. Кроме того, футболисты каждой из команд получили по четыре жёлтые карточки.