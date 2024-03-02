Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Встреча московского «Спартака» и петербургского «Зенита» не позволила определить победителя в матче центрального тура чемпионата России по футболу. Проходившая 2 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге игра закончилась со счётом 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Зенит — Спартак

На стадионе присутствовали более 57 тысяч болельщиков. Во время игры по четыре жёлтые карточки получила каждая из команд, в том числе главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В турнирной таблице петербуржцы расположились на втором месте, набрав 37 очков. Московский «Спартак» занимает с 31 очком четвёртую позицию.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта в Краснодаре прошла встреча казанского футбольного клуба «Рубин» с командой «Краснодар». Матч 19-го тура РПЛ закончился со счётом 1:1. За «Краснодара» гол на 36 минуте забил Олакунле Олусегун. На 90-й минуте счёт сравнял казанский игрок Рустамджон Ашурматов.

«Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Рубин» с 29 очками находится на шестой строчке.

19-й тур РПЛ стартовал 1 марта матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов». 20-й тур стартует 8 марта. Его откроет игра между «Крыльями Советов» и «ЦСКА» в Самаре.