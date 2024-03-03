Новосибирск, 3 марта, 2024, 08:11 — ИА Регнум. В Новосибирске о помощи 1 марта попросил 9-летний мальчик, который двое суток находился один в закрытой квартире в доме на улице Сиреневой. Об этом сообщили соседи сотрудникам аварийно-спасательной службы.

(сс) Alex Ivashenko Один

По приезде спасателей выяснилось, что ребёнок не знает, где находится его мать. В квартире он был один и сильно хотел кушать.

При помощи альп-снаряжения спасатели проникли в квартиру, где находился ребёнок, ему была оказана психологическая помощь до передачи его сотрудникам полиции.

Позже выяснилось, что мальчик живёт с матерью, они около месяца назад переехали в Новосибирск из соседнего региона, квартиру снимали.

Полиция разыскала женщину. Причину, по которой она закрыла одного ребёнка в квартире, мать не назвала.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело возбудили в отношении жительницы Бурятии, которая оставила дома двоих малолетних сыновей. Девятимесячный мальчик попал в больницу с обморожениями, пока его старший брат пытался найти мать.

В январе в селе на Алтае насмерть замёрз четырёхмесячный младенец, мать которого оставила его в неотапливаемом доме и ушла отмечать Новый год. В доме находился и его двухлетний брат. Детей — погибшего и замерзающего — родственник обнаружил только вечером 3 января. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.