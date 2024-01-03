Майминский район, Алтай, 3 января, 2024, 22:27 — ИА Регнум. В алтайском селе обнаружили тело замёрзшего четырёхмесячного младенца, которого мать оставила в новогоднюю ночь в неотапливаемом доме. Также в холодном помещении нашли двухлетнего брата младенца, сообщила 3 января пресс-служба следственного управления СКР по Республике Алтай.

СУ СК России по Республике Алтай

«Установлено, что 31 декабря 2023 года в селе Подгорное Майминского района Республики Алтай 21-летняя местная жительница уехала в соседний населённый пункт, оставив своих малолетних детей в неотапливаемом доме одних без продуктов питания», — уточнили следователи.

Семью вечером 3 января пришёл проведать родственник детей, который обнаружил погибшего малыша и его замерзающего брата.

По предварительным данным, причиной смерти младенца стало переохлаждение. Двухлетнего мальчика госпитализировали в республиканскую больницу, угрозы его жизни нет.

В отношении их матери возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря 2020 года в Туве было найдено замёрзшее тело семимесячной девочки. Обвинение в убийстве ребёнка было предъявлено знакомой родителей погибшей. Накануне они вместе распивали спиртные напитки. Отмечается, что женщина в состоянии алкогольного опьянения вышла из дома знакомых с младенцем на руках, но затем уснула на улице. Когда она проснулась, то обнаружила замёрзшего ребёнка.