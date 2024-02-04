Улан-Удэ, 4 февраля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Бурятии, которая оставила дома двоих малолетних сыновей. Девятимесячный мальчик попал в больницу с обморожениями, пока его старший брат пытался найти мать, сообщает 4 февраля пресс-служба следственного управления СК по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным следствия, 31 января жительница села Турунтаево Прибайкальского района надолго ушла к знакомой. Её старший сын взял младенца и пошёл искать мать. Тёплой одежды на детях не было, на улице стоял мороз.

Ехавший мимо водитель посадил детей в машину и отвёз к родственнице. Младенца позже госпитализировали из-за обморожения конечностей.

Женщине инкриминируют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединённое с жестоким обращением (статья 156 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе СК России уточнили, что старшему мальчику четыре года. Он уронил младшего брата в снег, когда искал мать, после чего побежал за помощью. Младенца обнаружили в сугробе жители села.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в селе на Алтае насмерть замёрз четырёхмесячный младенец, мать которого оставила его в неотапливаемом доме и ушла отмечать Новый год. В доме находился и его двухлетний брат. Детей — погибшего и замерзающего — родственник обнаружил только вечером 3 января. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.