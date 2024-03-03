Киев, 3 марта, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Утром 3 марта прозвучало оповещение об опасности с воздуха в четырёх областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно им, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Сигнал в регионах включили практически одновременно — около 07:23 мск.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 3 марта несколько взрывов прогремело в городе Днепропетровске. Других подробностей издание УНИАН не указало. Известно лишь, что взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги. Об опасности с воздуха сирены предупреждали население Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Также в ночь на 3 марта после объявленной тревоги прогремели взрывы на территории Харьковской области. Местные власти информацию о повреждённых объектах не комментировали.

Над Республикой Крым в ночь на 3 марта российские средства ПВО ликвидировали 38 беспилотников ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что украинские боевики пытались совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью дронов самолётного типа.