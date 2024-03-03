Москва, 3 марта, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Командир автовзвода группировки «Центр» с позывным Чебаркуль рассказал, как бойцы прокатились на трофейном турецком бронеавтомобиле Kirpi, который был захвачен в освобождённой Авдеевке.

Иван Шилов ИА Регнум Бронеавтомобиль Kirpi

По словам офицера, боевики бросили бронетехнику, когда бежали под натиском российских солдат.

«С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать», — цитирует «РИА Новости» командира автомобильного взвода.

Kirpi — в переводе на русский язык означает «ёж». Турецкий бронетранспортёр весит 20 тонн, в нём могут поместиться до 13 человек.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в ходе штурма Авдеевки захватили уцелевшие образцы иностранной техники, включая американский бронетранспортёр М-113 времён войны во Вьетнаме. Также бойцы обнаружили турецкий и британский бронеавтомобили, рассказал журналистам замкомандира батальона по вооружению с позывным Ротор.

Гвардии ефрейтор Михаил Верхоланцев в одиночку заставил отступить внезапно напавшую штурмовую группу ВСУ и оказал раненым бойцам первую помощь.