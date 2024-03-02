Стамбул, Турция, 3 марта, 2024, 00:36 — ИА Регнум. В Стамбуле прогремел взрыв на газопроводе, сообщил 2 марта телеканал NTV.

Fiveflower Взрыв газа

«Взрыв произошел в результате короткого замыкания электрических кабелей в районе прохождения подземной магистрали природного газа на улице Эсентепе», — передали журналисты.

По их данным, газопровод взорвался в районе Султангази в северной части города. Предварительно, инцидент произошёл после короткого замыкания электрических проводов.

Пожарные потушили огонь за 15 минут. По словам очевидца, после прозвучавшего взрыва пламя перекинулось на балконы соседних домов. В результате инцидента пострадавших нет, добавил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года прогремел взрыв на газопроводе в турецкой провинции Хатай. Инцидент стал следствием землетрясения. В двух местах газопровода на расстоянии три километра вспыхнул пожар.

В августе 2023 года взрыв в турецком коммерческом порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов. В результате происшествия пострадали двенадцать человек. Губернатор провинции Коджаэли, на территории которой находится порт, Седдар Явуз допустил, что взрыв мог произойти из-за детонации зерновой взвеси при загрузке зерна с судна в элеватор.