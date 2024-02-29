Вашингтон, 29 февраля, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Российские войска продолжат освобождать территории под Донецком, а украинскую армию ждут новые поражения, сравнимые с бегством из Авдеевки. Об этом заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш Newsweek.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

Ситуация, по мнению эксперта, в отсутствие помощи США неминуемо усугубится.

«Если Вашингтон не решит вопрос с новым пакетом военной помощи в ближайшее время, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком», — предупредил Зев Фэйнтуш, пояснив, что у ВС РФ есть преимущества, помимо прочих, в том, что военные вышли на более ровную местность, которая подходит для наступательных действий.

Аналитик признал, что бегство и сдача Авдеевки привели к кризису общей стратегии Киева. Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в политической западне, добавил эксперт.

«Зеленскому будет сложно убедить молодых украинцев стоять насмерть в крепостях по типу Артёмовска и Авдеевки ради сохранения текущей линии фронта», — заключил Фэйнтуш.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине официально признали уничтожение своей диверсионной группы на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом 29 февраля говорится в опубликованном в Telegram-канале заявлении сил специальных операций ВСУ. Украинцы служили в 73-м морском центре спецопераций. Точное количество погибших не называется.

Штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорные пункты, скопления живой силы и бронированной техники ВСУ на донецком участке фронта 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас».