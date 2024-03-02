Карабулак, Ингушетия, 2 марта, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Контртеррористическая операция в ингушском городе Карабулак, где силовики ведут боестолкновение с блокированными в многоквартирном доме боевиками, продолжается. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах республики.

НАК России

2 марта с 19:30 мск введён и продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО), который включает улицы Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

«Спецоперация в Карабулаке продолжается, проводятся мероприятия по нейтрализации боевиков», — пояснил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, в одном из жилых домов Карабулака силовики обнаружили и спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, которые намеривались совершить террористические акты.

По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики при попытке их задержания открыли огонь по силовикам. Правоохранители были вынуждены вступить в боестолкновения с террористами.

Жителей домов, прилегающих к району, где засели террористы, эвакуировали. Ситуацию контролирует штаб НАК.

В ноябре 2023 года управление ФСБ России по региону проинформировало, что в Ингушетии был ликвидирован пособник боевиков. В городе Сунже силовики пытались задержать пособника разыскиваемых членов бандгруппы. Он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего был ликвидирован.