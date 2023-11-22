Сунжа, Ингушетия, 22 ноября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Пособник боевиков, оказавший вооружённое сопротивление силовикам, ликвидирован в Ингушетии. Об этом сообщили 22 ноября в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Павел Волков/ИЗВСЕТИЯ

В ведомстве уточнили, что в городе Сунже силовики пытались задержать пособника разыскиваемых членов бандгруппы. Правоохранители действовали в рамках контртеррористической операции.

«При попытке задержания он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Личность нейтрализованного в ходе боя бандита устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Малгобекском районе Ингушетии проводилась контртеррористическая операция (КТО) в связи с нападением боевиков на правоохранителей. В ходе операции боевики оказали вооружённое сопротивление, открыв огонь по силовикам, в результате погибли трое полицейских.

В Ставропольском крае в феврале этого года были уничтожены четыре боевика, готовившие теракт на железной дороге. Их ликвидировали в рамках контртеррористической операции, проводившейся в Советском городском округе. Боевики были связаны с украинскими радикалами.