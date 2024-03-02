Париж, 2 марта, 2024, 23:23 — ИА Регнум. В Париже 2 марта прошла акция протеста против возможной отправки французов на Украину и передачи оружия ВСУ. Об этом сообщило «РИА Новости».

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Манифестация «За мир» состоялась недалеко от эспланады Инвалидов в центре Парижа по призыву партии «Патриоты», которую возглавляет Флориана Филиппо. Несмотря на сильный дождь, в ней приняли участие более 100 человек.

Участники акции осудили заявления президента Эммануэля Макрона, который предложил отправлять военных на Украину и объявил о создании коалиции для поставки дальнобойных вооружений Киеву.

Парижане скандировали: «Французы не будут умирать за Украину!», «Макрона в отставку!», «Пусть Макрон едет воевать сам», «Прекратим вооружать Украину».

Люди призвали воспользоваться 35-й статьей конституции Франции, которая требует рассмотрения в парламенте любых инициатив, связанных со вступлением в войну.

«Перед Макроном и всеми фанатами третьей мировой войны, всеми безумцами-маккартистами, которые видят пророссийский заговор повсюду, против цензоров, против всех врагов Франции и её народа — защитим мир и свободную Францию», — написал Филиппо в соцсети Х перед началом акции парижан.

Как сообщало ИА Регнум, французское общество не готово к эскалации конфликта, заявил посол России в Париже Алексей Мешков в ответ на заявление Макрона о возможном вводе войск государств — членов ЕС и НАТО на Украину.

После заявления Макрона отношения Москвы и Парижа фактически на сегодняшний день заморожены, отметил Алексей Мешков. При этом российский дипломат добавил, что сохраняется диалог по некоторым вопросам в рамках Совета Безопасности и на уровне гражданских обществ, а также возобновляются культурные связи, работают и общие экономические проекты.

26 февраля по итогам встречи лидеров стран ЕС и НАТО по вопросу об Украине президент Франции сообщил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС в свою очередь заявили об отсутствии таких планов.