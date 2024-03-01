Москва, 1 марта, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Французское общество не готово к эскалации конфликта. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков в ответ на заявление президента страны Эммануэля Макрона о возможном вводе войск государств-членов ЕС и НАТО на Украину.

Robert Ghement/ЕРА/ТАСС

«Французское общество отнюдь не готово на эскалацию», — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос журналистов.

Российский дипломат также подчеркнул, опросы общественного мнения во Франции показывают, что жители республики выступают категорически против ввода военных страны на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля по итогам парижской конференции по Украине Макрон заявил, что участники мероприятия обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта. При этом он признал, что на саммите не пришли к единому мнению по этому вопросу.

После заявления Макроана о возможном вводе войск на Украину отношения Москвы и Парижа на фактическом уровне на сегодняшний день заморожены, сообщил Алексей Мешков. При этом российский дипломат добавил, что сохраняется диалог по некоторым вопросам в рамках Совета Безопасности и на уровне гражданских обществ, а также возобновляются культурные связи, работают и общие экономические проекты.