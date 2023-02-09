На Ставрополье ликвидировали четверых боевиков, связанных с Украиной
Ставрополь, 9 февраля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Четверо боевиков были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Ставропольском крае, 9 февраля сообщил ИА REGNUM источник в Национальном антитеррористическом комитете.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
Уточняется, что боевики, готовившие теракт на железной дороге, были связаны с украинскими радикалами.
Читайте также: На Ставрополье введен режим КТО для пресечения теракта
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 февраля НАК распространил информацию об уничтожении боевиков на Ставрополье, планировавших теракт на железнодорожной станции.
Боевики прятались на хуторе Петровский Советского городского округа. Узнав об этом, силовики успешно провели контртеррористическую операцию.