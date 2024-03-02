Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 22:23 — ИА Регнум. В первый день работы Всемирного фестиваля молодёжи лекции марафона «Знание. Первые» посетили 5,5 тысяч его участников, сообщила 2 марта ИА Регнум пресс-служба общества «Знание».

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Участники фестиваля смогли встретиться с государственными деятелями, руководителями крупных компаний, учёными, спортсменами, мастерами культуры и лидерами общественного мнения, отметила пресс-служба.

На торжественной церемонии открытия марафона с приветственным словом выступил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Он отметил, что Россия находится в авангарде борьбы за многополярный мир, где у каждого есть пространство для самореализации и развития.

На площадке международного аэропорта Сочи перед молодёжью выступил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Он рассказал об атомных технологиях, которые помогают России достигать устойчивого развития и смело смотреть в будущее. Главная задача всех исследователей — делать технологии полезными для людей, ставя человека в центр всего, отметил Лихачёв.

Также перед участниками фестиваля выступил первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин. Он рассказал о «цифровых просторах России». Выступление Анохина встретило живой отклик, молодёжь активно интересовалась перспективами развития IT-отрасли в России, отметила пресс-служба.

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Помощник президента России Игорь Левитин в свою очередь рассказал об истории строительства Транссибирской (Транссиб) и Байкало-Амурской (БАМ) железнодорожных магистралей, а также о перспективах развития новых транспортных коридоров. Особенно увлекла участников фестиваля тема строительства БАМа, их интересовало, какие экономические и технологические преимущества принесёт России модернизация этой магистрали, сообщила пресс-служба.

В одном из павильонов фестиваля прошёл открытый диалог о героизме. Участие в нём приняли, в частности, Герой ДНР, председатель Народного Совета республики Артём Жога, Герой ДНР, командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба (Абхаз), Герой России, офицер Росгвардии Сергей Белозёров.

В свою очередь министр здравоохранения Росси Михаил Мурашко рассказал молодёжи о перспективах развития отрасли в России, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв — о красотах Дальнего Востока и будущем региона.

Кроме того, перед участниками фестиваля выступили исполнитель главной роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач, стендап-комик Станислав Старовойтов, актёр и продюсер Михаил Галустян, дизайнер Денис Симачёв. Завершил лекционную программу народный артист России, руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

Как передавало ИА Регнум, в Сочи 1 марта был дан старт Всемирному фестивалю молодёжи, в рамках которого состоится более 800 мероприятий. Участие в фестивале принимают около 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и прочих сфер общественной жизни. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров. Ожидается участие тысячи школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира.

Фестиваль проходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.

2 марта президент объявил Всемирный фестиваль молодёжи открытым. В видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля российский лидер отметил, что искренне рад приветствовать участников и гостей Всемирного фестиваля молодёжи, посланников разных стран и народов, которых объединила Россия.