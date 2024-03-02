В пензенском Кузнецке вспыхнул ТЦ на площади 1500 кв. м
Кузнецк, Пензенская область, 2 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в одном из торговых центров в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщает 2 марта пресс-центр регионального управления МЧС.
Кадр из видео
На улице Московская загорелось торговое помещение. По предварительным данным пострадавших нет, из здания эвакуировали 30 человек.
В тушении участвует 51 человек, задействовано 15 единиц техники.
В 16:38 мск пожар локализовали на площади 1500 кв. м, уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, в январе в Пензе загорелсясклад с полиэтиленом, пожарные смогли локализовать возгорание на площади 700 кв. м. Информации о пострадавших не было.