Кузнецк, Пензенская область, 2 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в одном из торговых центров в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщает 2 марта пресс-центр регионального управления МЧС.

Кадр из видео

На улице Московская загорелось торговое помещение. По предварительным данным пострадавших нет, из здания эвакуировали 30 человек.

В тушении участвует 51 человек, задействовано 15 единиц техники.

В 16:38 мск пожар локализовали на площади 1500 кв. м, уточнили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе в Пензе загорелсясклад с полиэтиленом, пожарные смогли локализовать возгорание на площади 700 кв. м. Информации о пострадавших не было.