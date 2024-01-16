Пенза, 16 января, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В Пензе загорелся склад с полиэтиленом, пожарные смогли локализовать возгорание на площади 700 кв. м. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«Пожар в Пензе локализован на площади 700 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве отметили, что огнём было охвачено 600 кв. м склада готовой продукции из полиэтилена. Пожар возник в одноэтажном металлическом складе, в его тушении задействовали 58 человек и восемь единиц техники.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 15 января в подмосковных Мытищах загорелся склад автозапчастей на площади 600 кв. м. К тушению пожара привлекли более 30 человек и восемь единиц техники. Пострадавших нет.