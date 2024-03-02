Нью-Дели, 2 марта, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Индийский режиссёр и сценарист Чандер Баль, работавший в том числе в Болливуде, ушёл из жизни. Об этом сообщил 1 марта портал Bollywood Tadka.

Sammedan

Причина смерти и другие подробности в сообщении не приводятся.

В 1982 году Баль снял мелодраму «Послушай, любимая» с Митхуном Чакраборти и Ранджитой Каур в главных ролях. Фильм вышел в один год со знаменитым «Танцором диско».

В следующем году в картине Баля «Послушай, моя Лейла» дебютировала на большом экране актриса Дипика Чихалиа.

На счету режиссёра больше тысячи эпизодов индийских сериалов и мелодрам.