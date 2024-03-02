Москва, 2 марта, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Кадровая программа «Время героев» может стать решением проблемы дефицита управленческих кадров в России. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 2 марта высказал участник первой и второй чеченских кампаний, полковник полиции в отставке, член комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Сергей Шевелёв.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что в трудные времена из страны всегда начинают бежать люди, которые пользовались государственными ресурсами, но не готовы жертвовать собой ради своей страны. Однако, всегда были и есть люди, готовые встать на защиту Отечества и отдать жизнь ради него.

«Программу «Время героев» нужно было запускать раньше, в разные периоды истории нашей страны. Потому что людей, готовых жертвовать собой ради своей Родины, она тоже должна любить, уважать и ценить», — подчеркнул офицер.

Он напомнил, что сейчас идет серьёзное и ожесточённое противостояние в Западом. Россия — страна с огромной территорией, и президент физически не может проконтролировать все процессы. Поэтому он назначает своих представителей, но не всегда они оказываются порядочными людьми. Если есть возможность заменить их на людей, готовых защищать и работать на благо своей страны — это нужно делать, отметил офицер.

По его словам, участники и ветераны СВО, обладающие определёнными знаниями и умениями, которые примут участие в программе «Время героев», должны быть направлены на должности во все уровни власти. Он уточнил, что на государственные должности должны назначаться люди, прошедшие горнила боевых действий, это важная тема сегодняшнего дня.

«Хорошо, что эти проблемы стоят на повестке дня и их начинают решать. Эта программа призвана решить проблемы с управленческими кадрами, которые остро стоят в России», — заявил Шевелев.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта начал работу официальный сайт программы «Время героев», которую 29 февраля анонсировал в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Приём заявок на новую образовательную программу стартовал 1 марта в 18:00 мск. Сбор продлится до 8 апреля 2024 года. В числе обязательных требований для участников программы — наличие гражданства Российской Федерации, высшего образования, опыта управления людьми и отсутствие судимости.

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что за три с небольшим часа более 6 тыс. заявок было подано на участие в кадровой программе для участников и ветеранов СВО «Время героев».