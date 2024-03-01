Москва, 1 марта, 2024, 22:49 — ИА Регнум. За три с небольшим часа более 6 тыс. заявок было подано на участие в кадровой программе «Время героев». Об этом 1 марта сообщил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

РИА Новости

Комиссаров в Telegram-канале написал, что после старта работы сайта программы за три с небольшим часа было подано на участие 6149 заявок.

Обучение будет проходить по методике Высшей школы государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж», пояснил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта начал работу официальный сайт программы «Время героев», которую 29 февраля анонсировал в ходе оглашения послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.

Новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил президент.

Приём заявок на новую образовательную программу стартовал 1 марта в 18:00 мск. Сбор продлится до 8 апреля 2024 года. В числе обязательных требований для участников программы — наличие гражданства Российской Федерации, высшего образования, опыта управления людьми и отсутствие судимости.

В своём послании президент призвал органы власти продолжать делать всё необходимое для участников и ветеранов СВО и их семей и поблагодарил за поддержку в этом вопросе общественные организации.