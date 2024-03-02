Вашингтон, 2 марта, 2024, 11:22 — ИА Регнум. У берегов американского штата Аляска рыболовецкое судно обнаружило разведывательный аэростат. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что экипаж судна сделал фото объекта и направил снимки в федеральные службы.

Предполагается, что по возвращении на сушу рыбаки передадут находку сотрудникам ФБР, после чего объект будет доставлен в лабораторию для изучения.

Источники не исключают, что находка может оказаться вовсе не аэростатом, но предварительная версия ФБР говорит о его сходстве с воздушными объектами, применяемыми другими странами для наблюдения.

Как сообщало ИА Регнум, высотный аэростат неизвестного происхождения перехватили силы NORAD над штатом Юта в США 23 февраля. Аэростат заметили на высоте 13 км. Однако происхождение аэростата и его назначение оставалось неизвестно. Из-за этого NORAD продолжил его отслеживать.

Позднее стало известно, что перехваченный высотный аэростат оказался любительским.

В 2023 году в США сбили в небе у побережья Каролины аэростат, принадлежащий Китаю, который несколько дней висел в небе. Разведывательный зонд летел на высоте 60 тыс. футов. В Пентагоне тогда выразили уверенность, что аэростат предназначался для сбора разведданных.