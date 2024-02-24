Вашингтон, 24 февраля, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Высотный аэростат неизвестного происхождения перехватили силы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) над штатом Юта в США. Об этом 23 февраля сообщает телеканал Fox News со ссылкой на командование.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

«В тесном сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) NORAD заметило маленький аэростат на высоте 43-45 тыс. футов (13,1-13,7 км — прим. ИА Регнум)», — уточняется в сообщении.

также отмечается, что аэростат перехватили истребители NORAD, которые определили, что он не маневрировал и не представлял угрозу для национальной безопасности США. NORAD продолжает отслеживать объект и поддерживает тесный контакт с FAA с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что над западной частью территории США военные обнаружили неопознанный объект, который двигался в восточном направлении под влиянием воздушных потоков. Происхождение и назначение аппарата остаётся неизвестным.

В начале февраля 2023 года китайский аэростат обнаружили американские военные над континентальной частью США. Позднее воздушный шар сбили ВС США над Атлантическим океаном из опасений, что аэростат мог собирать разведданные для Пекина. Из-за истории со «шпионским аэростатом» глава Госдепа Энтони Блинкен отложил визит в Китай.

В Пекине отвергли обвинения в шпионаже и указали, что речь идёт о метеозонде, который абсолютно случайно сбился с курса. Позднее с доводами китайских властей согласился и президент США Джозеф Байден.