Вашингтон, 4 февраля, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Военные США сбили в небе у побережья Каролины аэростат, принадлежащий Китаю, сообщило агентство AP.

НАСА США

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Известно, что в настоящее время проводится сбор обломков сбитого воздушного шара, который был размером с три школьных автобуса. Разведывательный зонд летел на высоте 60 тыс. футов.

Как сообщало ИА REGNUM, администрации президента США Джо Байдена указали на промахи, допущенные при охране границ страны. Пробелы оголил скандал с вторжением в воздушное пространство США китайского аэростата, заявил профсоюз американской пограничной службы.