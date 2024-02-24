Вашингтон, 24 февраля, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Высотный аэростат, перехваченный силами Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) над штатом Юта в США, оказался любительским, сообщил 24 февраля телеканал CBS News со ссылкой на министерство обороны.

Jonathan Case / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Аэростат перехватили истребители NORAD над Ютой. Он не является маневренным и не представляет угрозы национальной безопасности», — говорится в материале.

В результате, силы США охотились за аэростатом любителя воздухоплавания.

Как сообщало ИА Регнум, высотный аэростат неизвестного происхождения перехватили силы NORAD над штатом Юта в США 23 февраля. Аэростат заметили на высоте 13 км. Однако происхождение аэростата и его назначение оставалось неизвестно. Из-за этого NORAD продолжил его отслеживать.

В 2023 году в США сбили в небе у побережья Каролины аэростат, принадлежащий Китаю, который несколько дней висел в небе. Разведывательный зонд летел на высоте 60 тыс. футов. В Пентагоне тогда выразили уверенность, что аэростат предназначался для сбора разведданных.