Москва, 2 марта, 2024, 08:42 — ИА Регнум. У президента США Джо Байдена сочетание нейродегенеративного заболевания с другими патологиями формирует негативный прогноз и требует постоянного комплексного лечения. Об этом 2 марта пишет «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных врачей.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

«Сочетание нейродегенеративного заболевания с другой сопутствующей патологией формирует негативный прогноз и потребность постоянной комплексной помощи, включающей большое количество лекарственных препаратов и непрерывные реабилитационные мероприятия», — отметил врач-терапевт.

Отмечается, что выявленная у Байдена гиперлипидемия является нарушением жирового обмена и приводит к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, приводящих к нарушению кровоснабжения с последующим развитием заболеваний.

Кардиолог подчеркнул, что нарушение ритма сердца может приводить к сосудистым катастрофам: инсультам, инфарктам миокарда и тромбоэмболии лёгочной артерии. При длительном течении заболевания в связи со снижением сократительной функции миокарда развивается сердечная недостаточность, появляются отёки, одышка.

По мнению психиатра, особенности поведения, мимики, речи, когнитивных функций, которые проявляются у Байдена, специалисты видят при прогрессирующих нейродегенеративных заболеваниях. В это понятие входит значительное число расстройств, в том числе болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви.

Гастроэнтеролог указал, что выявленный у Байдена гастроэзофагеальный рефлюкс может проявляться изжогой, тошнотой, слюнотечением, кашлем или приступами удушья, провоцировать нервозность и нарушение сна.

Как ранее сообщало ИА Регнум, врач-терапевт Байдена Кевин О’Коннор заявил, что глава Белого дома имеет ряд заболеваний. По заключению врача, у Байдена диагностировано «обструктивное апноэ во сне», которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции. Заболевание может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. Также президент США обременён спинным артритом и аллергическими проявлениями на коже. По словам врача, гастроэзофагеальный рефлюкс желудочно-кишечного тракта у Байдена проявляется в виде учащенного прочищения горла.

В 2023 году после обследования в заключении О’Коннора было указано, что Байден здоров и в состоянии работать на своей должности. Ранее работавший в Белом доме врач, член Конгресса США Ронни Джексон заявил, что часть сведений медработники «утаили». Врачи избегают честно говорить о здоровье президента, а отправленные им письма с просьбами провести Байдену когнитивный тест остались без реакции и ответных действий, добавил Джексон.