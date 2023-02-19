Вашингтон, 19 февраля, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Тревогой в связи с тем, что истинные данные о состоянии психического здоровья президента США Джо Байдена могут скрывать, поделился ранее работавший в Белом доме врач, член Конгресса США Ронни Джексон. На телеканале Fox News он высказал мнение, что обнародованная информация искажена.

Gage Skidmore Джо Байден

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По данным Белого дома, у Байдена не обнаружили ни болезни Паркинсона, ни склероза. По оценке врачей, он может эффективно исполнять свои обязанности в президентской должности. Однако Джексон считает, что часть сведений медработники «утаили».

«Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке, однако Белый дом не показывает прозрачности в отношении того, что происходит», — отметил политик, усомнившись в способности Байдена выполнять функции президента.

В качестве аргумента за то, что врачи Белого дома избегают честно говорить о здоровье президента, он привёл тот факт, что отправленные им письма с просьбами провести президенту когнитивный тест остались без реакции и ответных действий.

«Это вызывает тревогу. Администрация по-прежнему непреклонна в сокрытии правды», — отметил Джексон.

Как сообщало ИА REGNUM, в заключении врача Белого дома Кевина О’Коннора указано, что Байден здоров и в состоянии работать на своей должности.