Вашингтон, 29 февраля, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джозеф Байден имеет ряд заболеваний, среди которых гастроэзофагеальный рефлюкс, апноэ во сне, гиперлипидемия и артрит. Такое заключение выдал его врач-терапевт Кевин О’Коннор.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

При этом лечащий врач заверил, что у американского лидера черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция — в норме, тремора нет, синюшность, цианоз и отеки отсутствуют.

По заключению Кевина О’Коннора, у Байдена диагностировано «обструктивное апноэ во сне», которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции. Заболевание может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.

Также президент США обременён спинным артритом и аллергическими проявлениями на коже.

«Гастроэзофагеальный рефлюкс желудочно-кишечного тракта у Джо Байдена проявляется в виде учащенного прочищения горла», — отмечено в медзаключении, которое распространила администрация Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, после проведённого медобследования Джо Байден заявил, что врачи не выявили у него ничего нового, он «в порядке, всё замечательно».

В 2023 года после обследования в заключении Кевина О’Коннора было указано, что Байден здоров и в состоянии работать на своей должности. Ранее работавший в Белом доме врач, член Конгресса США Ронни Джексон заявил, что часть сведений медработники «утаили». Врачи избегают честно говорить о здоровье президента, а отправленные им письма с просьбами провести Байдену когнитивный тест остались без реакции и ответных действий, добавил Джексон.