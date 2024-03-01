Вашингтон, 2 марта, 2024, 02:42 — ИА Регнум. В США рыболовецкое судно подобрало у берегов Аляски, предположительно, разведывательный воздушный шар. Находку в ближайшие дни передадут сотрудникам ФБР. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

Обнаруженный объект направят в штат Вирджиния в лабораторию ФБР для изучения.

Пока рыбаки ещё находятся в море, но они переслали в ФБР фотографии обнаруженного предмета.

Специалистам предстоит установить, что именно было найдено у берегов Аляски, но по предварительной версии, находка похожа на воздушный объект, используемый другими странами в наблюдательных целях.

Как сообщало ИА Регнум, высотный аэростат, перехваченный 23 февраля силами Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) над штатом Юта в США, оказался любительским.

В 2023 году в США сбили в небе у побережья Каролины аэростат, принадлежащий Китаю, который несколько дней висел в небе. Разведывательный зонд летел на высоте 60 тыс. футов. В Пентагоне тогда выразили уверенность, что аэростат предназначался для сбора разведданных.

В Пекине отвергли обвинения в шпионаже и указали, что речь идёт о метеозонде, который сбился с курса.