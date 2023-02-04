МИД Китая объяснил нахождение их воздушного шара в небе над США и выразил протест

Пекин, , 06:02 — REGNUM Власти Китая выступили против клеветнических нападок со стороны США в связи с тем, что их воздушный шар случайно оказался в небе над Америкой. Об этом заявил в субботу МИД КНР.

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«Это абсолютная случайность, к которой привели форс-мажорные обстоятельства, возникшие всего один раз. Китай выражает решительный протест в связи с тем, что некоторые политики и СМИ в США воспользовались темой, чтобы оклеветать и подвергнуть нападкам КНР», — сказано в распространенном заявлении ведомства.

В МИД заверили, что Пекин «строго соблюдает нормы международного права, уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран».

Американские военные наблюдают за шаром уже несколько дней. Сбивать его пока не решились.

Как сообщало ИА REGNUM, попадание китайского аэростата в воздушное пространство США приведёт к росту напряжённости в отношениях между Китаем и Соединёнными Штатами Америки. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, пояснив, что это будет «эффект сбежавшего шара».