Харьков, Украина, 2 марта, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Украинские военные не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить ВС РФ. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции 1 марта с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

пресс-служба Росгвардии под Харьковом

По словам украинского лидера, ВСУ будет сложно противостоять натиску России.

«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — признался Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, если ВСУ не смогут мобилизовать значительное количество граждан, то уже в ближайшее время киевские войска могут потерять контроль над большими территориями, в том числе над Купянском и Харьковом, заявил 26 февраля бывший начальник генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.

Дополнительные резервы ВСУ продолжают прибывать в Харьков, военнослужащих расселяют по общежитиям, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В Харькове, по информации Марочко, в моргах военных госпиталей и гражданских медучреждений остро не хватает мест из-за больших потерь в рядах ВСУ. Трупы размещают в хозяйственных постройках и полуподвальных помещениях.

Британский эксперт Александр Меркурис считает, что, если киевские власти не согласятся начать переговоры с Москвой, они могут лишиться Харькова и Харьковской области. Эта утрата станет для них тяжёлой, потому что город является крупным промышленным центром, отметил эксперт.

ВСУ за неделю потеряли 23 танка на авдеевском направлении, включая Abrams. Об этом 1 марта проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также были отражены 48 контратак штурмовых групп в районах населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское в ДНР.

После освобождения Авдеевки в ДНР российские военные не дают ВСУ передышки. Об этом написал портал Business Insider.