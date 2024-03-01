Севастополь, 1 марта, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Центральная часть Севастополя осталась без света, сообщил 1 марта вице-губернатор города Евгений Горлов в своём Telegram-канале.

Алексей Коновалов / ТАСС

«По отключению света в центре города: аварийная бригада выехала. Время на устранение технологического нарушения от 15 минут до 2 часов», — написал он.

Вице-губернатор добавил, что параллельно происходит переподключение потребителей.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта в Севастополе звучала воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев проинформировал о работе системы ПВО и приведении всех служб в состояние полной готовности. Он уточнил, что военные занимаются уничтожением воздушных целей.

По его словам, в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт наблюдается задымление из-за применения табельных средств маскировки. Никаких повреждений инфраструктуры в городе не зафиксировано, подчеркнул Развожаев.

Информационный центр «Крымский мост» сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта по мосту. Примерно через час после запуска сигнала воздушная тревога в Севастополе была отменена.