Севастополь, 1 марта, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Оперативные городские службы не фиксируют повреждений инфраструктуры в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации», — призвал глава города.

Также Развожаев отметил, что дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это маскировка российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, накануне в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Михаил Развожаев уточнил, что в городе работает система ПВО, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности, добавил он.

Глава Севастополя призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.