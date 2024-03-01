В Севастополе объявили воздушную тревогу
Севастополь, 1 марта, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил 1 марта губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Svetlana Vozmilova/Global Look Press
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!», — написал он.
Губернатор уточнил, что в городе работает ПВО, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, все службы приведены в состояние боевой готовности.
Развожаев призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Также в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщается о временном перекрытии движения автотранспорта по мосту.
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