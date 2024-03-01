Севастополь, 1 марта, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Предупреждение о воздушной атаке, ранее объявленное в Севастополе, отменено. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил 1 марта в Telegram-канале.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Отбой воздушной тревоги!» — написал Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, воздушную тревогу в городе объявили часом ранее. Губернатор проинформировал о работе системы ПВО и приведении всех служб в состояние полной готовности и уточнил, что военные занимаются уничтожением воздушных целей.

Развожаев пояснил, что в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт наблюдается задымление из-за применения табельных средств маскировки. Никаких повреждений инфраструктуры в городе не зафиксировано.

Информационный центр «Крымский мост» сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта по мосту.