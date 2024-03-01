Москва, 1 марта, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы арестовал граждан России Егорову и Коротича по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Артем Геодакян / ТАСС

«Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Егоровой В. В.», — рассказали в суде «РИА Новости».

Согласно картотеке суда, Егоровой вменяют статью 275 Уголовного кодекса (государственная измена).

В материале говорится, что гражданина Коротича П. А. обвиняют в преступлении по такой же статье УК.

Интернет-издание отмечает, что деталей обоих дел в суде не раскрыли. Также в инстанции не сообщили других сведений о фигурантах.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля второй западный окружной военный суд заочно приговорил актёра Кирилла Канахина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному заключению. Он признан виновным в государственной измене.

По данным следствия, осуждённый находится на территории, контролируемой войсками киевского режима. Канахин в августе 2022 года вступил в ряды так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и участвовал в нападениях на мирных жителей и военнослужащих ВС РФ в Брянской, Белгородской и Херсонской областях.