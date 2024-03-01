Хельсинки, 1 марта, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Хельсинки закупит у Вашингтона авиационные бомбы JDAM и SDB-I для истребителей F-35 на сумму более 96 млн долларов. О том, что соответствующий контракт подписан, сообщило министерство обороны Финляндии.

Zuma\TASS

«Закупка охватывает бомбовые системы JDAM и SDB-I, оборудование и услуги на период 2024–2030 годов», — говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Минобороны уточнило, что, кроме бомб, закупка включает пусковые установки BRU-61, запчасти, учебные материалы, инструкции, транспортные услуги, а также услуги по обучению и поддержке со стороны производителя и поставщика.

Военное ведомство Финляндии пояснило, что этой закупкой пополнит запас важнейших материалов для нужд национальной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что при передаче Украине оружия Хельсинки не запрещал его применение по территории России. Финляндия не вводила таких ограничений и Киев должен иметь право использовать финское оружие против военных целей, в том числе и на российской территории, пояснил он.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв заявил на это сообщение, что Финляндия поторопилась озвучивать разрешение Киеву наносить удары по России финским оружием, США и НАТО могут «окрикнуть» Хельсинки. Парламентарий добавил, что ознакомился с этим заявлением с разочарованием и удивлением.