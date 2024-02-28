Донецк, 28 февраля, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео бегства украинских боевиков при освобождении Ласточкино в ДНР. Замкомандира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Енисей рассказал, что при отступлении ВСУ использовали кассетные боеприпасы и миномёты.

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

Российские военные, по словам бойцам, закрепились в Ласточкино и продолжают вести наступление в сторону противника.

«Сейчас находимся на том же месте, где находилась администрация Ласточкино. При уходе противник применял по населённому пункту реактивные системы залпового огня «Град», а также танки, миномёты и кассетные боеприпасы. Сами видите — всё разрушено, противник жёстко огрызался, но они понимали, что не удержат позиции, и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам», — сказал замкомандира.

Военный добавил, что боевики применяли также запрещённые Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы. Сейчас ВСУ пытаются обстреливать посёлок с помощью дальнобойной артиллерии и дронов-камикадзе, сказал он.

Отряды российских сапёров приступят в ближайшее время к разминированию Ласточкино, заключил Енисей.

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Как сообщало ИА Регнум, после взятия Авдеевки российские войска продолжили улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевая новыми рубежами и позициями, отметил 27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что только за последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР. На других направлениях ВС России непрерывно ведут мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность, подчеркнул глава Минобороны.

Украинские СМИ 24 февраля подтвердили, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ушли со своих позиций в Ласточкино, опасаясь окружения. По рассказам украинских военных, российские подразделения стали обходить село с флангов, угрожая перерезать пути снабжения.