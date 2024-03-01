Ереван, 1 марта, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Власти Армении обсуждают целесообразность присутствия пограничников Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) в ереванском аэропорту «Звартноц». Об этом заявил секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян в ходе брифинга.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

«Данный вопрос беспокоит как нас, так и большинство нашего общества. Внутри нашей партии идут обсуждения, решения пока нет», — сообщил он.

Парламентарий той же фракции Владимир Варданян заявил на брифинге, что воздушные границы страны должны охранять армянские силовики.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому СМИ заявил, что республика заморозила своё участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку договор якобы не был выполнен в отношении Еревана.

14 ноября 2023 года Пашинян во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о своём отказе от участия в заседании ОДКБ в Минске, которое прошло 23 числа того же месяца.

5 сентября Армения отозвала постоянного и полномочного представителя республики Виктора Биягова в Организации Договора о коллективной безопасности.